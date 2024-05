Torna il Forum Pa, focus sull’Intelligenza artificiale

agenzia

Da domani tre giorni di eventi al Palazzo dei Congressi a Roma

ROMA, 20 MAG – Il rapporto tra Intelligenza artificiale e pubbliche amministrazioni, tra opportunità e nodi da sciogliere: sarà questo il filo conduttore del Forum PA 2024, l’evento annuale di confronto tra i soggetti pubblici e privati dell’innovazione organizzato da FPA, società del Gruppo Digital360, in programma a Roma, al Palazzo dei Congressi, da domani al 23 maggio. “Per una PA a colori, persone e organizzazioni nella rivoluzione dell’IA” è infatti il tema di questa edizione, che vuole concentrare l’attenzione sui progressi e i nuovi punti di forza che la Pubblica amministrazione sta mettendo in luce nel lungo processo di trasformazione tracciato dalla rivoluzione dell’Ia. Nei tre giorni di eventi si alterneranno convegni, talk e rubriche, seminari, academy di formazione e tavoli di lavoro. Tra gli ospiti il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e i colleghi Gilberto Pichetto Fratin, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Raffaele Fitto, Daniela Garnero Santanchè e Adolfo Urso, oltre ai sottosegretari Alessio Butti, Alberto Barachini e Matteo Perego di Cremnago. Centinaia i relatori che porteranno il loro contributi al programma, tra cui Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità presso la School of Management dell’University College London (UCL), Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e fondatrice di Tlon e Maryam Mashaie, director at Global Affairs Canada (Canada’s Ministry of Foreign Affairs). In apertura del Forum verrà presentata la ricerca di FPA “L’impatto dell’intelligenza artificiale sul pubblico impiego”. L’evento è in agenda all’interno degli studi televisivi FORUM PA Pop, che trasmetteranno interviste e rubriche in tutti e tre i giorni dal Palazzo dei Congressi di Roma, e sarà trasmesso anche in diretta sul sito www.forumpa.it e sul sito della manifestazione.

