Torna la corrente per lavorarori agricoli di Borgo Mezzanone

Soumahoro, 'restituita un minimo di dignità'

ROMA, 12 GEN – “Dopo la segnalazione di lunedì scorso la corrente è stata finalmente ripristinata a Borgo Mezzanone nel comune di Manfredonia (Foggia), restituendo un minimo di dignità ai lavoratori agricoli costretti a vivere in baracche”. Lo scrive sui social il deputato Aboubakar Soumahoro. “Ringrazio la Prefettura per la tempestività nella risoluzione di questa emergenza. Non possiamo più limitarci a rincorrere problemi che si ripetono ciclicamente. È tempo di soluzioni strutturali: abitazioni dignitose, servizi essenziali e un sistema che riconosca il valore umano e sociale di chi, ogni giorno, garantisce il cibo sulle nostre tavole. Per i prossimi mesi mi batterò per questo. In un Paese civile, non si possono abbandonare le persone al loro destino. Lottare per dare dignità ai bisogni di base deve essere una priorità per tutte e tutti”. Soumahoro annuncia quindi che a breve elaborerà una proposta sull’argomento.

