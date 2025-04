Il presidente della Regione ha chiesto al commissario della Camera di Commercio del Sud-Est, azionista di maggioranza di Sac, di non rinnovare il cda, ma di prorogare quello in carica accelerando sulle elezioni camerali. Visto che lei, Torrisi, andava verso una scontata riconferma nel ruolo di amministratore delegato, il nuovo scenario rimette tutto in gioco in suo danno?

«Sono stato nominato all’unanimità dei soci, indicato dal mondo produttivo camerale, che mi ha espresso e riconfermato la fiducia, affidandomi un mandato chiaro: una gestione improntata al rigore e allo sviluppo dell’aeroporto. Il commissario Belcuore è sempre stato in linea e coerente rispetto allo stesso mandato. Il presidente Schifani non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. Al contrario, mi ha sempre incoraggiato a portare avanti un indirizzo rigoroso e a seguire il percorso di privatizzazione indicato dai legittimi soci di Sac, che coincide con la linea del governo regionale sul sistema aeroportuale siciliano».

⁠Fra qualche giorno, precisamente il 26 aprile, è prevista l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Al di là della proroga annunciata, si chiude un ciclo. I conti di Sac sono in ordine?

«Stiamo registrando risultati molto positivi che testimoniano la solidità della rete aeroportuale Catania-Comiso. Per il 2024 abbiamo raggiunto un fatturato di 122 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2023, che evidenzia una gestione efficiente e un costante miglioramento delle performance aziendali. L’Ebitda ha superato i 25 milioni di euro, segnando una crescita del 116%, mentre l’Ebit ha raggiunto i 17 milioni di euro, pari al +362%. Anche il risultato netto è stato estremamente positivo, pari a 12,8 milioni di euro, con un exploit del 287% un dato che conferma l’efficacia delle strategie adottate e la capacità di generare valore. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri».

Andiamo oltre i numeri di bilancio. Ritiene di aver onorato il mandato che i soci le hanno affidato? Quali sono i risultati concreti di quest’ultimo mandato al vertice di Sac?

«Nel 2024 Sac ha raggiunto un traguardo straordinario, con oltre 12 milioni di passeggeri, più di 5 milioni in più rispetto all’inizio della mia esperienza alla guida, consolidando la sua posizione come quinto aeroporto italiano. Questo risultato testimonia non solo la crescita continua del nostro aeroporto, ma anche la sua capacità di attrarre viaggiatori a livello nazionale e internazionale. Parallelamente, la privatizzazione di Sac rappresenta un passo fondamentale per il futuro dello scalo. L’ingresso di nuovi investitori permetterà di attrarre capitali, innovazione e competenze per garantire un ulteriore sviluppo dell’infrastruttura, aumentando la competitività e aprendo nuove opportunità di crescita».

Ha fatto riferimento, ovviamente, alla privatizzazione, che poi è l’”alfa” e l’”omega” di tutti i veleni su Sac. Pensa che sia davvero il percorso migliore per il futuro di Fontanarossa?

«Premesso che stiamo parlando di una società solida, solvibile e altamente bancabile, la privatizzazione non solo assicura la sostenibilità finanziaria a lungo termine, ma contribuirà anche a rendere Sac ancora più capace di affrontare le sfide del mercato e offrire ai siciliani e ai turisti internazionali un sistema aeroportuale efficiente, innovativo e solido».

In questi anni l’immagine di Comiso è stata spesso quella di un “brutto anatroccolo” rispetto a Catania. È stato fatto davvero tutto il possibile per rendere competitivo lo scalo ibleo?

«Sono previsti oltre 60 milioni di euro di investimenti per Comiso nei prossimi anni, alcuni dei quali già in campo. Di questi ci sono 20 milioni di euro per il cargo, un settore che ha il potenziale per fare di Comiso un punto di riferimento logistico in Sicilia, e 27 milioni per migliorare l’infrastruttura aeroportuale e quindi sviluppare traffico commerciale. Si tratta di fondi di Sviluppo e coesione assegnati dal governo Schifani in sinergia con il governo Meloni. Inoltre, sono stati pubblicati i bandi per la concessione di contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo del traffico passeggeri: tre milioni di euro per tre anni dalla Camera di Commercio del Sud-Est per le rotte internazionali e un milione all’anno per un triennio dal Libero Consorzio di Ragusa per i voli nazionali. Questo è un altro grande traguardo, raggiunto dopo un lungo lavoro».

Ma esiste un mercato per Comiso, isolato a livello di collegamenti stradali, al di fuori dell’ombra di Fontanarossa?

«Diversi operatori aerei hanno mostrato interesse per Comiso, riconoscendo il suo potenziale come scalo strategico per la Sicilia e per il flusso turistico. L’autostrada Catania-Ragusa, ormai in fase avanzata di realizzazione, renderà Comiso molto più accessibile, aumentando l’attrattività per i vettori low-cost e per le operazioni di trasporto merci. Finalmente avremo una strada che collegherà Comiso a Catania in meno di un’ora, un cambiamento che ci permetterà di sfruttare al meglio il potenziale dello scalo. Vogliamo creare un sistema efficiente e complementare: Comiso crescerà in entrambe le direzioni, con più voli passeggeri, maggiore traffico cargo e un significativo sviluppo per il territorio».

Nella nota di Schifani al commissario Belcuore si fa esplicito cenno a una proroga del mandato fino alle elezioni camerali. C’è qualcosa in sospeso che vorrebbe realizzare a breve termine?

«La crescita vertiginosa di traffico a cui le accennavo prima ha reso ancora più urgente la necessità di maggiori spazi, adeguati al crescente numero di passeggeri a cui fornire servizi di qualità. E dunque, nel contesto di un piano di investimenti con un parco di progetti cantierabili da centinaia di milioni a medio-lungo termine, alcuni dei quali già in itinere, il più imminente riguarda la ricostruzione del terminal B di Fontanarossa: posso anticiparle che, entro l’inizio dell’estate 2025, ci sarà l’avvio del cantiere per la demolizione dell’ex aerostazione Morandi».

E così si arriva all’estate. Ma, dopo alcuni step importanti nei prossimi mesi, sarà in autunno l’inizio della fase più delicata della privatizzazione di Sac. A proposito: lei ha già preso altri impegni per settembre?

«Io a settembre ho promesso ai miei figli di portarli a vedere il Gran premio di Monza. Sperando ovviamente in una vittoria delle Ferrari, con lo stesso sprint che ritengo sarà impresso al processo di privatizzazione di Sac».