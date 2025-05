Toto completa per Anas lotto SS260, strategica per centro Italia

agenzia

In Abruzzo con Picente 'tracciato più lineare e moderno'

L’AQUILA, 22 MAG – Toto Costruzioni Generali ha ultimato i lavori del quarto Lotto della Strada Statale 260 “Picente” in Abruzzo, commessa affidata da Anas del valore di circa 50 milioni di euro per un tratto di circa 7 km, nel territorio della provincia dell’Aquila, aperto oggi al traffico. “L’opera segna un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra L’Aquila e Amatrice, un’area duramente colpita dagli ultimi eventi sismici, crocevia di quattro regioni del Centro Italia” si legge nella nota dell’azienda del gruppo industriale nazionale che ha sede in Abruzzo. “L’intervento ha riguardato l’adeguamento in sede e in variante della SS 260 con la realizzazione di significative opere infrastrutturali, nel tratto della Statale che attraversa i Comuni di Capitignano e di Montereale (L’Aquila). Un elemento centrale del lotto è costituito proprio dalla realizzazione della variante in corrispondenza dell’abitato di Marana (frazione di Montereale) che consente di superare in galleria il vecchio tracciato con un attraversamento sicuro e veloce, separando il traffico locale da quello pesante e di lunga percorrenza”. “Questo significativo intervento garantisce oggi un tracciato più lineare, realizzato con soluzioni tecniche all’avanguardia per una maggiore sicurezza degli automobilisti, con una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e contribuisce al contempo alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico con soluzioni di viabilità più moderne ed efficienti” ha dichiarato Gianluca Cangemi, direttore generale di Toto Costruzioni Generali. La Galleria Marana, circa 1,2 km, è dotata di moderni sistemi tecnologici che consentono di incrementare gli standard di sicurezza per l’utenza, unitamente al cunicolo pedonale di emergenza che corre parallelo ad essa ed è interconnesso tramite quattro by-pass. All’uscita dalla galleria, il tracciato prosegue, ancora in variante, con il Viadotto “Mogliette”, con impalcato continuo in acciaio corten a campata centrale di 56 metri e due laterali da 37 metri. Seguono quattro ulteriori ponti e altrettante nuove rotatorie per il collegamento con la viabilità esistente.

