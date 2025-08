Toyota rivede al rialzo le stime della produzione globale 2025

agenzia

A 10 milioni di veicoli, malgrado introduzione dazi Usa

TOKYO, 03 AGO – Toyota ha rivisto al rialzo le stime sulla produzione globale per l’intero 2025 a circa 10 milioni di veicoli, malgrado l’introduzione dei dazi imposti dall’amministrazione Trump alle importazioni di auto negli Stati Uniti. Lo anticipa il sito del giornale Nikkei, che cita fonti a conoscenza del dossier, segnalando che, se confermato, significherebbe un ritorno ai livelli di output di due anni fa. La prima casa auto mondiale aveva inizialmente fissato un obiettivo di produzione globale di 9,9 milioni di unità a fronte di tariffe più penalizzanti sul principale mercato di sbocco, ma le vendite si sono rivelate più robuste del previsto. La produzione globale di Toyota ha superato i 10 milioni di unità per la prima volta nel 2023, raggiungendo i 10,03 milioni, dopo la risoluzione della carenza di chip che aveva creato seri rallentamenti alla catene di montaggio. Mercoledì scorso, l’azienda nipponica ha dichiarato che il gruppo ha venduto un record di 5,54 milioni di veicoli su scala mondiale nei primi sei mesi del 2025, confermando il primo posto a livello globale per il sesto anno consecutivo.

