Traghetti, la Sicilia si conferma centrale nella strategia di Gnv: da gennaio la nuova nave Polaris sulla rotta Genova-Palermo

TRASPORTI

La compagnia ha organizzato per oggi e domani incontri con circa 150 tra partner e clienti del comparto merci a Palermo e Catania

Gnv, la compagnia di traghetti di Msc ha organizzato in Sicilia per oggi e domani incontri con circa 150 tra partner e clienti del comparto merci a Palermo e Catania. Nell’ambito dell’iniziativa è stato presentato il “rapporto di comunità 2024», contenente anche un focus particolare sul territorio siciliano.

Nel 2023, nei porti siciliani di Palermo e Termini Imerese, GNV ha movimentato quasi 750 mila passeggeri, ovvero il 16,5% del totale dei passeggeri trasportati dalla compagnia lo scorso anno, e 2,8 milioni di tonnellate di merci che corrispondono a oltre il 33% del totale dei traffici del solo porto di Palermo.