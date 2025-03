Tre monete per 550esimo anniversario nascita di Michelangelo

agenzia

Emesse dal Mef e coniate dall'Ipzs, valore nominale 5,10,25 euro

ROMA, 04 MAR – Michelangelo genio universale: per celebrare il 550esimo anniversario dalla nascita del maestro oggi sono emesse 3 monete dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Realizzate in argento 925 per mille, in oro 999 per mille e nella versione da 1 Kg in argento 999 per mille, hanno rispettivamente valore nominale di 5, 10 e 25 euro. Le monete – si legge in una nota dell’Ipzs – raffigurano sul dritto il ritratto di Michelangelo e sullo sfondo il prezioso motivo pavimentale stellato di piazza del Campidoglio a Roma. Michelangelo, che aveva fatto della statua equestre di Marco Aurelio il fulcro della piazza, l’aveva immaginata centrale in uno spazio ovale decorato da un disegno a stella. La decorazione ispirata all’idea del maestro – anche se non perfettamente coincidente con il suo disegno – fu realizzata solo nel 1940. Proprio come un libro le monete si ‘leggono’ dal dritto al rovescio: voltando ‘pagina’ la narrazione creata dall’artista-incisora della Zecca dello Stato, Uliana Pernazza, prosegue sul rovescio dove si trova il principale e più famoso dettaglio del capolavoro ‘La creazione di Adamo’, probabilmente l’affresco più noto della Cappella Sistina e universalmente conosciuto e ammirato. Michelangelo lo realizzò nel 1511 circa. L’opera, che si trova nella volta della Cappella Sistina all’interno dei Musei Vaticani, raffigura le dita di Dio e Adamo che si sfiorano. Per concepirla, Michelangelo si ispirò alla frase della Genesi “Dio creò l’uomo a sua immagine”. Il capolavoro iconico, nella versione della moneta da 1 Kg, diventa una ‘Scultura numismatica’ – prosegue la nota -, tanto che è stata realizzata, in soli 200 pezzi, con le tecniche attraverso le quali vengono solitamente create le medaglie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA