Trekking “self guided” negli angoli più belli delle Dolomiti

agenzia

Percorsi alternativi studiati da Dolomiti Supersummer

TRENTO, 04 LUG – Un trekking “self guided” su più giorni attraverso gli angoli più belli delle Dolomiti, con pernottamento in hotel a fondovalle. Per l’estate 2024 è stato infatti approntato il primo dei tre percorsi trekking della Dolomites Ronda: si tratta di 5 tappe giornaliere nelle province di Bolzano (Alpe di Siusi, Alta Badia e Carezza-Val d’Ega) e Trento (Val di Fassa). L’idea è quella di mettere a disposizione degli appassionati di trekking un certo numero di tappe, dove ognuno può scegliere autonomamente se fare la variante facile, quella mediamente impegnativa o quella a carattere “alpino” che prevede anche passaggi più esposti, più dislivello e qualche via ferrata. Il tragitto è studiato su misura per garantire sicurezza, divertimento e sensazioni indimenticabili. Asi Reisen, partner dell’iniziativa, provvede a prenotare gli alberghi scelti dal cliente tra quelli disponibili secondo la partnership in essere, a trasportare i bagagli dall’inizio tappa al prossimo albergo, fornisce tutta la documentazione di viaggio con info, tragitti, dati e mette a disposizione la app dedicata. Dolomites Ronda è il frutto di tante idee in seguito sintetizzate e concretizzate da Dolomiti Supersummer, la versione estiva di Dolomiti Superski, Asi Reisen, la piattaforma leader per viaggi attivi e sostenibili in tutto il mondo, le organizzazioni di promozione territoriale Idm Südtirol e Trentino Marketing, nonché alcune valli delle Dolomiti interessate al progetto. I singoli pacchetti sono acquistabili tramite il sito dedicato www.dolomitesronda.com

