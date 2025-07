Tremagi, nel 2024 fatturato supera i 952 milioni (+22%)

agenzia

Stabile Ebitda, più energia e gas venduti

ROMA, 29 LUG – Sale il fatturato 2024 del gruppo Tremagi, a 952,066 milioni di euro con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. L’ebitda della holding che controlla le attività del player energetico Illumia è stabile a 66,25 milioni (66,66 nel 2023) mentre sono in crescita rispettivamente del 39% e del 9% i volumi di energia e gas venduti rispetto all’anno precedente. L’Ebit è pari a 26,96 milioni di euro. L’utile dell’esercizio si attesta a 14,90 nel 2024, contro 15,46 del 2023. Il live decremento, si sottolinea è dovuto al fatto che nel corso del 2024 sono stati inseriti in fornitura i clienti Stg (servizio tutela graduale), utenti che per definizione nei primi 3 anni vengono serviti al prezzo di maggior tutela, pertanto sotto costo. Questo rappresenta un investimento che transita a conto economico pro quota nell’anno di fornitura. Un dato significativo – si legge nella nota del gruppo – riguarda la crescita del portafoglio clienti, con un incremento del 18%, spinti dai canali diretti e attraverso il processo di assegnazione tramite aste dei Servizi di Maggior Tutela, con l’aggiudicazione di 3 lotti comprendenti 8 province.

