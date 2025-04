Treni, aerei e pullman: “salasso” Pasqua con tariffe alle stelle anche per la Sicilia

Stime

Nel report di Assoutenti il costo dei voli che superano i 500 euro per un Milano-Catania

Le tariffe di aerei, treni e pullman si impennano in occasione delle festività di Pasqua. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato un report sui prezzi dei biglietti per chi si sposterà da nord a sud Italia per trascorrere le feste in famiglia. Report da cui emerge un vero e proprio “salasso”. “Le tariffe più elevate sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate – spiega l’associazione -. Imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, più di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo).