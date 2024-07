Trenitalia, ad agosto modifiche per treni lunga percorrenza

agenzia

Potenziato il servizio con i bus sostitutivi

ROMA, 31 LUG – Ad agosto i treni a lunga percorrenza di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del gruppo Fs, saranno interessati da modifiche alla circolazione per lavori di potenziamento infrastrutturale, che saranno propedeutici a una maggiore frequenza e migliore qualità del servizio. Lo si apprende da una nota. I clienti delle Frecce interessate dalle modifiche sono stati informati delle variazioni tramite smart caring con circa 17.000 mail e 800 sms inviati. Nei casi di ritardi maggiori di 60′ o cancellazioni/limitazioni, ai clienti è stata evidenziata la possibilità di riprogrammare il viaggio o rinunciarvi ottenendo il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato. Dal 26 luglio scorso e fino al primo settembre, nelle stazioni dove sono attesi i maggiori flussi, è stato previsto un potenziamento dei bus da utilizzare come servizi sostitutivi, l’incremento del personale di assistenza e delle scorte kit/acqua da fornire ai clienti in situazioni di anormalità di servizio. Tutti i canali di Trenitalia sono aggiornati con le variazioni di orario. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Lavori e modifiche al servizio del sito, sull’app Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e self-service e presso i desk di assistenza nelle stazioni ferroviarie. Attivo anche il servizio di smart caring sull’app Trenitalia.

