Trenord, dalle 9 in poi il 70% dei treni in circolazione

agenzia

Ritardi fino a 70 minuti per i treni a lunga percorrenza

MILANO, 05 NOV – Il 70% dei treni ha circolato dalle 9 in poi in Lombardia secondo Trenord, anche se nelle stazioni prevalgono gli avvisi di cancellazione dei treni. La fascia di garanzia del mattino in occasione dello sciopero indetto a seguito all’accoltellamento di un capotreno a Genova prevedeva infatti la circolazione dei treni tra le 6 e le 9. Forti ritardi si registrano sui treni a lunga percorrenza, come il Ferecciarossa 9304 diretto a Torino, che a Milano registra 160 minuti di ritardo o l’Italo 9912, sempre diretto a Torino, che ne registra70. Ha 70 minuti di ritardo anche il regionale 10226 di Trenitalia per Arona, mentre intorno alle 13 alla stazione di Rho Fiera erano segnalate 9 cancellazioni su un totale di 21 treni indicati.

