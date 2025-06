Trenord, lunedì 16 giugno sciopero regionale in Lombardia

agenzia

Previste fasce di garanzia 6-9 e 18-21 e bus per Malpensa

MILANO, 13 GIU – Lunedì prossimo 16 giugno incrociano le braccia i lavoratori di Trenord per una giornata di protesta indetta dal sindacato Orsa. Lo annuncia Trenord che ricorda le consuete fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 durante le quali circoleranno i treni indicati nell’apposita lista presente sul sito della società ferroviaria. “In particolare – viene spiegato – la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia serale, circoleranno invece quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21”. Previsti autobus sostitutivi per il Malpensa Express, che non effettueranno fermate intermedie tra le stazioni di Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio (Svizzera) e Malpensa Aeroporto.

