Trenord, mercoledì 5 febbraio sciopera l’Orsa, bus per Malpensa

Garantite solo le corse tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21

MILANO, 03 FEB – Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero per il servizio ferroviario regionale in Lombardia tra le 3 di mercoledì 5 e le 2 di giovedì 6 febbraio, compresi i servizi per l’aeroporto di Milano Malpensa. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli unici treni garantiti sono quelli indicati nella lista che comprende le due fasce tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di mercoledì. Nel dettaglio la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno solo quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21. Dopo tale ora non sono garantite altre corse ferroviarie. Previsti, come di consueto, autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per il servizio aeroportuale tra le stazioni di Milano Cadorna e di Malpensa Aeroporto e tra Stabio (Svizzera) e Malpensa.

