Trentin (Siram Veolia), con Ai aumento efficienza fino a 15%

Ceo, 'armonizzare transizione digitale ed ecologica'

ROMA, 05 LUG – “Il digitale è già oggi parte integrante delle offerte del gruppo” Siram Veoli “con una suite di soluzioni digitali per la decarbonizzazione, che includono sistemi avanzati di monitoraggio, ottimizzazione e integrazione, attraverso algoritmi di Ai partendo da un set ben definito di dati, soluzioni che consentono di raggiungere incrementi di efficienza fino al 15%”. Lo afferma il ceo di Siram Veoli Emanuela Trentin, durante il suo intervento al Forum in Masseria in corso a Manduria organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners. “Oggi è fondamentale mantenere un approccio che armonizzi la transizione digitale con quella ecologica, riconoscendone l’interconnessione e il potenziale di reciproco potenziamento” ha detto, rilevqando come “l’innovazione e la digitalizzazione giocano un ruolo chiave nel processo di raggiungimento della neutralità climatica. La digitalizzazione favorisce processi di efficientamento energetico più veloci e sicuri, con benefici e risparmi tangibili rendendo più fruibili e tracciabili i dati per una maggiore consapevolezza”.

