Trieste Airport, 1,3milioni passeggeri in 2024, nuove assunzioni

Entro marzo 4 collegamenti, porteranno a 27 destinazioni dirette

TRIESTE, 07 DIC – E’ di 1,3 milioni la quota di passeggeri transitati che conta di raggiungere Trieste Airport alla fine del 2024. Secondo le stime, dopo aver toccato il record di un milione di passeggeri lo scorso mese di ottobre, il numero di viaggiatori ha continuato a salire, e raggiungerebbe a fine mese il nuovo record di 1,3 milioni. Sono state annunciate nuove assunzioni per il mese in corso, per sostenere lo sviluppo dello scalo. Si tratta di figure come addetti all’assistenza passeggeri area check-in, addetti agli aeromobili, guardie particolari giurate per l’area security e figure per il centro operativo scalo. Impegnato nella riduzione di emissioni di CO2, grazie all’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e al nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo, Trieste Airport entro marzo aumenterà a 27 le destinazioni dirette, aggiungendo alle attuali i nuovi collegamenti per Stoccolma, Praga, Lamezia Terme (tutti operati da Ryanair) e Rotterdam (Transavia).

