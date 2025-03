Trieste Airport chiude con utile e passeggeri da record

agenzia

Rispettivamente 4,8milioni (+49,4%); 1,3milioni persone (+41,5%)

TRIESTE, 28 MAR – Il bilancio 2024 del Trieste Airport chiude con numeri fortemente in crescita: utile, a 4,8 milioni (+49,4%) e numero record di passeggeri: 1.319.813 nel 2024 (+41,5%). Il Cda ha approvato ieri il bilancio di esercizio – e il Bilancio di sostenibilità – che chiude con un Valore della Produzione a 31,4 milioni (+31%); EBITDA a 9,8 milioni di euro (+51,6%). E inoltre, Investimenti lordi per 12 milioni di cui 7,7 autofinanziati (nel 2023 erano stati rispettivamente 11,8 e 9,7 milioni). Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, a -1,4 milioni di euro (+3,6 milioni). “Un indebitamento molto basso a fronte della capacità di generare ricavi”, è l’unica dichiarazione della società, governata da anni da Antonio Marano alla presidenza e da Marco Consalvo a.d.. Cariche che dovrebbero essere confermate dai soci, Regione Fvg (45%) e F2i (55%), nell’assemblea di aprile quando all’odg c’è anche il rinnovo dei vertici. Sono aumentati anche gli utenti che hanno utilizzato i servizi di trasporto pubblico del Polo Intermodale: 676.152 nel 2024 (+19,8%). Bilancio di sostenibilità (il quarto per lo scalo): da un anno è entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico da 3,2 megawatt di potenza istallata, che ha autoprodotto 11.216 gigajoule di energia elettrica da fonti rinnovabili (760 nel 2023), raggiungendo il 68% di rapporto tra energia autoprodotta da fonti rinnovabili ed energia totale consumata; riduzione di anidride carbonica: 707 tonn tra emissioni dirette e indirette a fronte delle 1.185 del 2023. Infine, pochi giorni fa sono stati annunciati 5 nuovi collegamenti: Praga e Lamezia operati da Ryanair; Bucarest (Wizz Air); Rotterdam (Transavia) e Stoccolma (Ryanair). A regime saranno 27 le rotte gestire da Trieste Airport. L’obiettivo per il 2025 è di 1,6 milioni di passeggeri.

