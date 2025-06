Tronchetti, ‘con Sinochem siamo sulla strada giusta’ (2)

agenzia

'Non c'è da preoccuparsi, tutto si concluderà in modo positivo'

MILANO, 20 GIU – Sul tema della governance con Sinochem “siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, al suo ingresso in Borsa per l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Tronchetti ha aggiunto che “non c’è da preoccuparsi, tutto si concluderà in modo positivo” e che Pirelli “va bene”.

