Troppi pacchi ingolfano le dogane Ue: nuove regole per gli acquisti e-commerce

la svolta

In Europa ne arrivano, soprattutto dall'Estremo Oriente, 12 milioni al giorno

Arriva una stretta europea sul diluvio di pacchi importati nell’Unione, in molti casi piccoli acquisti su piattaforme cinesi, che letteralmente ingolfano le dogane dell’Ue. I 27 Paesi del blocco hanno dato il via libera a un mandato parziale per il negoziato inter-istituzionale sul nuovo quadro dell’Unione doganale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i controlli alle frontiere, proteggere il mercato unico e rendere più equa la concorrenza tra operatori europei e colossi digitali.

12 milioni di pacchi al giorno

Tra le principali novità, l’introduzione appunto di una tassa di gestione da applicare in arrivo da Paesi terzi, una misura mirata soprattutto al boom di vendite su piattaforme come Temu, Shein o Aliexpress. Solo nel 2024, ha segnalato la Commissione Ue in un appello di febbraio ai legislatori ad accelerare sulla riforma, sono entrati nel mercato unico 12 milioni di pacchi al giorno, per un valore totale stimato di 4,6 miliardi di euro. Quanto ai controlli alle frontiere, nel 2023, le autorità europee hanno intercettato 17,5 milioni di articoli contraffatti.

Cosa cambia

La riforma sulle dogane in prospettiva apre anche la strada all’eliminazione dell’esenzione dai dazi doganali per i pacchi di valore inferiore a 150 euro: il regolamento sul punto non è già incluso tra quelli del mandato approvato dal comitato degli ambasciatori europei a Bruxelles. Ma senz’altro tornerà a breve sotto i riflettori. Da un lato c’è un forte consenso tra i Paesi per affrontarlo, e dall’altro è tre le idee in campo per finanziare le entrate dello scarso Bilancio Ue, chiamato a sfide epocali come transizione, sicurezza e difesa, e fermo a un contributo dei 27 pari all’1% del reddito nazionale lordo, almeno nel quadro finanziario pluriennale in corso (a luglio è attesa la proposta per 2028-2034),

Piattaforma digitale unica