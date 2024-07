Troppo caldo in fabbrica, due pause in più alla Marelli Sulmona

agenzia

Commissione sicurezza per fronteggiare il caldo torrido

SULMONA, 20 LUG – Due pause aggiuntive da dieci minuti ciascuno, strutturate per squadre di lavoro, con orari prestabiliti all’interno del turno per fronteggiare il caldo torrido di questi giorni. E’ quanto ha deciso la commissione sicurezza della Magneti Marelli di Sulmona. Come emerso nel corso della commissione, che si è tenuta alla presenza delle Rls di Fim, Fiom e Uilm, “per far fronte alla situazione eccezionale di questi giorni, in riferimento alle alte temperature che si stanno registrando”, fino al 3 agosto prossimo sono state inserite due pause aggiuntive: la prima dalle 17.30 alle 17.40 e dalle 17.40 alle 17.50 e la seconda dalle 20.40 alle 20.50 e dalle 20.50 alle 21. “I manutentori e gli addetti dei moli concorderanno le loro pause con il proprio responsabile in base alle esigenze organizzative”- fanno sapere le organizzazioni sindacali.

