Trump, i dazi Usa e le divisioni Ue: la Francia invoca il “bazooka”, l’Austria prende di mira i giganti Hi-Tech

la guerra commerciale

Borse europee aprono in calo, ma tutto sommato sono perdite contenute: si spera ancora in un cambio di passo della Casa Bianca

L’annuncio di nuovi dazi statunitensi al 30% sulle esportazioni europee, in vigore dal primo agosto, scuote i vertici dell’Unione Europea e i mercati finanziari. Le dichiarazioni dei ministri europei e le prime reazioni dei mercati delineano un clima di forte tensione e incertezza tra le due sponde dell’Atlantico.

La linea dura di Trump e la risposta europea

Il presidente americano Donald Trump ha imposto un netto cambio di passo nei rapporti commerciali con l’Europa, scegliendo la via del confronto diretto e della pressione tariffaria. «Il rapporto di forza voluto da Trump è un rapporto nel quale l’Europa deve mostrare la capacità di risposta», ha sottolineato Laurent Saint-Martin, ministro francese per gli Affari europei, arrivando al Consiglio Ue Commercio. Saint-Martin ha invocato una reazione senza tabù, citando la necessità di sollevare anche la questione dei servizi digitali e dello strumento anti-coercizione, il cosiddetto “bazooka commerciale” dell’Unione.

Wolfgang Hattmannsdorfer, ministro austriaco, ha ribadito la volontà europea di puntare a un’intesa, ma ha riconosciuto che «le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno cambiato il terreno di gioco». Secondo Hattmannsdorfer, l’Ue deve preparare diversi pacchetti di contromisure: uno da 21 miliardi di euro, uno da 72 miliardi e un terzo mirato alle aziende digitali, sottolineando la necessità di «parlare con maggiore chiarezza» e di essere pronti a rispondere.

I mercati reagiscono: borse in calo

L’annuncio dei dazi ha avuto un impatto immediato sulle principali piazze finanziarie europee. Francoforte ha aperto la seduta con un calo dello 0,89%, Parigi dello 0,6%, mentre Londra è rimasta pressoché invariata (+0,03%), complice il fatto che il Regno Unito ha già siglato accordi commerciali separati con gli Stati Uniti. Gli operatori guardano ora alle prossime mosse dell’Unione Europea e all’evoluzione del negoziato con Washington.

Verso una nuova stagione di tensioni commerciali