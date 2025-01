agenzia

Spinta dal lancio dei servizi finanziari, balzo in pre-market

NEW YORK, 29 GEN – Truth, il social di Donald Trump che fa capo al Trump Media and Technology Group, vola a Wall Street dove, nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato, sale del 15%. Il balzo è legato al lancio di una nuova strategia per la piattaforma, che prevede anche i servizi finanziari.

