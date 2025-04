Tsmc, +60,3% utili nel primo trimestre ma nodo dazi su outlook

agenzia

I profitti netti si sono attestati a 11 miliardi di dollari

PECHINO, 17 APR – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc), il più grande produttore e disegner a contratto di micropressori, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con utili in rialzo annuo del 60,3%, mentre aumentato le incertezze sull’anno tra i dazi e l’ulteriore stretta Usa alla Cina sulle vendite di chip per l’intelligenza artificiale. I profitti netti si sono attestati a 11 miliardi di dollari su ricavi cresciuti del 41,6%. Tuttavia, nel mezzo dello scontro tra Usa e Cina, l’outlook mostra più ombre che luci: due dei maggiori clienti del gruppo taiwanese, Nvidia e Amd, hanno dovuto segnalare cali dei ricavi, rispettivamente, di circa 5,5 miliardi e 800 milioni di dollari, sulla stretta Usa delle regole di spedizione di microchip per l’intellligenza artificiale verso Pechino. L’olandese Asml, tra i primari fornitori di apparecchiature per Tsmc, ha avvertito che i dazi di Trump potrebbero destabilizzare l’industria dei chip ancora di più.

