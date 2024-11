Tunnel Alta velocità Firenze, pronta a scavare la seconda fresa

agenzia

Presentata 'talpa' che sarà usata per la galleria sud

FIRENZE, 05 NOV – Pronta a partire la talpa ‘Marika’ che scaverà il secondo tunnel del passante dell’Alta velocità di Firenze, da Campo di Marte a Rifredi. L’opera rientra nel tunnel passante Av sotto Firenze, che prevede la realizzazione della nuova stazione sotterranea Belfiore e di un passante ferroviario di due gallerie a 20 metri di profondità. La nuova linea avrà una lunghezza di 8,35 km in città. Denominata ‘tunnel boring machine’, la fresa pesa 1.500 tonnellate, è lunga 112 metri, ha diametro di scavo di 9,4 metri e una potenza di oltre 4.500 Kw. “Confermiamo il completamento dell’opera come previsto, nel 2028. E’ un’opera che dà un miglioramento quali-quantitativo anche per il trasporto regionale. Consente di separare i flussi di traffico, specializzare l’utilizzo delle infrastrutture”, ha detto Gianpiero Strisciuglio amministratore delegato Rfi, a Firenze, in occasione dell’avvio dei lavori per lo scavo della seconda galleria del tunnel passante dell’Alta Velocità di Firenze. “Ovviamente – ha ribadito – sul trasporto regionale si libererà molto spazio in superficie, abbiamo valutato la possibilità di aumentare fino a 200 treni l’offerta di trasporto ed è evidente che i benefici sono molteplici”.

