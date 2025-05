Tunnel Brennero, abbattuto diaframma nella galleria di linea est

agenzia

Realizzati 196 km di scavi, oltre l'85% dell'intero progetto

TRENTO, 09 MAG – Nuovo traguardo per il cantiere “H53 Pfons-Brennero”, sul lato austriaco del progetto Bbt, in un’area geologicamente complessa come quella di Hochstegen. Giovedì, a circa 1.200 metri di profondità, sotto il Padauner Kogel, nel comune di Steinach am Brenner, è stato abbattuto un diaframma nella galleria principale est, in direzione sud. Lo scavo – si apprende dalla società Bbt – è stato effettuato con metodo tradizionale mediante esplosivo. Per il raggruppamento temporaneo d’imprese H53 e per Bbt Se si tratta di un traguardo importante. Ad oggi sono stati realizzati 196 chilometri di scavi, pari a oltre l’85% dell’intero progetto.

