Tunnel Tenda, no della Francia all’apertura anticipata

agenzia

Si guarda alla primavera per il ripristino dei collegamenti

LIMONE PIEMONTE, 16 DIC – Il tunnel di Tenda non aprirà entro fine 2024. La conferma arriva dalla conferenza intergovernativa odierna, dove, a quanto si apprende dalle autorità italiane, la Francia ha detto no all’ipotesi di apertura anticipata in modalità cantiere. L’Anas caldeggiava questa soluzione per consentire ai mezzi di circolare già a partire dal 30 dicembre, in alcune fasce orarie, mentre i lavori venivano ultimati. I francesi però non hanno accettato la proposta. Ora la scadenza slitta di nuovo: per il ripristino dei collegamenti Italia-Francia lungo la valle Vermenagna si guarda alla prossima primavera.

