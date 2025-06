Tunnel Tenda, primi veicoli in transito nella galleria

agenzia

Alle 12 la riapertura da Limone, mezz'ora di attesa al semaforo

LIMONE PIEMONTE, 28 GIU – Moto e auto in coda a mezzogiorno, precedute da una safety car a sirene spiegate: riapre al traffico il tunnel di Tenda, dopo cinque anni di interruzione totale dei collegamenti stradali tra l’Italia e la Francia sul valico di Limone Piemonte (Cuneo). Ad aprire il corteo dei veicoli è un motociclista di Alba, la prima auto ha targa francese: “L’importante è che si possa tornare al mare passando di qui” dice uno dei centauri in coda. A partire dal 18 luglio, l’orario dovrebbe diventare continuativo per tutta l’estate, dalle 6 alle 21. Per ora questo vale solo nei weekend, nei giorni feriali invece si viaggerà su tre fasce orarie, dalle 6 alle 9, dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 18 alle 21. La partenza all’inizio di ogni fascia oraria avviene sempre dal versante italiano. I tempi di attesa per gli utenti provenienti dai due versanti, fa sapere l’Anas, sono di circa 30 minuti. Il traffico sarà gestito da safety car che consentiranno il transito in sicurezza, regolando anche i passaggi alterati tra i due versanti. Fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questa interdizione è disposta in via precauzionale e sarà eliminata quando tutte le installazioni della galleria, già realizzate e collaudate, saranno gestite dal programma centralizzato.

