Turismo, record di presenze in Trentino nell’inverno 2024/2025

"Il miglior risultato dell'ultimo decennio"

TRENTO, 03 LUG – Nella scorsa stagione invernale, il settore turistico del Trentino ha registrando “il miglior risultato dell’ultimo decennio” – sottolinea la Provincia autonoma in una nota – cioè oltre 7,7 milioni di pernottamenti e una permanenza media di 4,1 notti. Numeri dell’ultimo report dell’Istituto di statistica della Provincia di Trento che mostra un bilancio complessivo positivo, con un incremento generale delle presenze (+0,9% rispetto al dato rilevato durante l’inverno 2023/2024), malgrado la leggera flessione degli arrivi (-1,6%). Val di Sole, Val di Fiemme e Val di Cembra, Val di Fassa, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese nel complesso totalizzano un volume di presenze pari al 61,8% del totale dei pernottamenti invernali. In flessione invece Altopiano della Paganella, Piana Rotaliana, San Lorenzo Dorsino e San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Nel settore alberghiero i pernottamenti rimangono stabili (+0,3%) a fronte di un calo negli arrivi (-2,6%); entrambi valori in crescita invece per l’extralberghiero, che mostra un incremento del 2,9% negli arrivi e del 3,5% nelle presenze. Nei pernottamenti vi è prevalenza di turisti italiani (52,7%). Rispetto all’inverno 2023/2024, le presenze degli italiani crescono nel solo settore extralberghiero. Le principali regioni di provenienza sono Lombardia (più di 700.000), Lazio, Emilia-Romagna (circa 600.000 pernottamenti ciascuna), Veneto (circa 480.000) e Toscana (circa 380.000). I pernottamenti dei turisti stranieri son aumentati del 6% In termini strutturali, le presenze alberghiere rappresentano l’80,5% del totale dei pernottamenti rilevati nel complesso delle strutture ricettive. I flussi maggiori provengono da Polonia (+12,7%), Repubblica Ceca (+7,9%, oltre 500.000 presenze). Germania, Inghilterra e Belgio. “Il report di Ispat è un indicatore chiaro dello stato di salute del settore, che si conferma dinamico e in grado di trainare l’economia trentina. I numeri danno ragione alle scelte messe in campo dalla Giunta provinciale, che ha saputo delineare una strategia efficace, frutto di una visione condivisa con le categorie economiche, le Apt e Trentino Marketing”, ha commentato l’assessore Roberto Failoni.

