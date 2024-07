Turismo traina l’economia, ‘lotta a affitti brevi è un danno’

agenzia

Confedilizia, Roma lo dimostra, con blocco a NY impennata prezzi

ROMA, 06 LUG – “Banca d’Italia e Istat sono chiarissimi, l’economia di Roma e del Lazio tiene, con un tasso di crescita nel 2023 pari a quello nazionale, solo grazie al turismo”. E la forza di questo comparto sta nel “successo del settore extra-alberghiero. Anche in questo caso le statistiche sono chiarissime: nel 2023 nel Lazio gli arrivi in bed & breakfast e alloggi diversi dagli hotel sono saliti di ben il 34,6%”. A riportare i dati è la Confedilizia che, alla luce dei numeri, invita a non demonizzare il settore perché la lotta agli affitti brevi non sarebbe “solo ingiusta, ma anche dannosa per l’economia”. Secondo l’associazione, le proposte restrittive avanzate in tante città italiane o addirittura i blocchi totali come quelli decisi a New York e Barcellona “non sarebbero solo immorali e lesive del diritto alla proprietà privata, ma anche dannose per l’economia”. A Manhattan, dove a settembre 2023 è stato vietato l’affitto di appartamenti per meno di 30 giorni a meno che il proprietario non risieda nell’immobile, i prezzi delle stanze negli hotel di Manhattan sono cresciuti a un ritmo doppio rispetto all’inflazione arrivando ad un minimo di 300 dollari a notte e trasformando il turismo “in un privilegio per ricchi”, denuncia Confedilizia. “La convivenza tra hotel e strutture alberghiere sarebbe una soluzione win-win”, conclude l’associazione. “C’è posto per tutti, il comparto alberghiero cresce e non viene schiacciato da quello extra-alberghiero, anzi, il 60,7% delle presenze nel 2023 si è verificato negli alberghi e nel Lazio, la regione in cui il turismo è cresciuto di più, si arriva al 66,2%. La realtà è che non ci dovrebbe essere alcun conflitto: la crescita sia degli appartamenti per turisti sia delle camere di hotel occupate costituisce quella che viene chiamata win-win situation, una situazione in cui ci sono solo vincitori e non sconfitti. In questo caso, infatti, come si è visto, a vincere è l’economia nel suo complesso”.

