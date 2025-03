++ Ublox vende business cellular a Trasna, salvo stabilimento ++

agenzia

Nel triestino salvi circa 200 posti di lavoro

TRIESTE, 17 MAR – La compagnia internazionale con sede in Irlanda Trasna, specializzata in semiconduttori e Internet of Things, ha acquisito il business cellular della società svizzera U-blox, con lo stabilimento situato sul Carso triestino dovo lavorano quasi 200 persone. Lo rendono noto la sindaca del comune di Sgonico-Zgonik (Trieste) Monica Hrovatin, e la senatrice del Pd Tatjana Rojc, confermando le notizie di un’cquisizione. Per Hrovatin, si “apre uno scenario di speranza che auspichiamo possa completarsi dando certezza di futuro ai lavoratori e alle famiglie”. “Seguiamo con molta attenzione la svolta di Trasna”, sottolinea Rojc.

