Ue, con conferma dazi peso su Pil Usa fino 3,6%, su Ue 0,6%

agenzia

Dombrovskis, in 3 anni peso 1,2% Pil mondiale, commercio -7,7%

VARSAVIA, 11 APR – “Secondo le nostre ultime simulazioni con un modello sull’impatto dei dazi statunitensi, il Pil degli Stati Uniti si ridurrebbe dallo 0,8 all’1,4% entro il 2027. L’impatto negativo sull’Ue sarebbe inferiore a quello degli Stati Uniti, circa lo 0,2% del Pil. Se i dazi fossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l’Ue, l’1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Varsavia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA