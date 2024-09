Ue, da fusione banche più resilienza, vantaggio per economia

agenzia

No comment su singoli casi come Commerz-Unicredit

BRUXELLES, 24 SET – Le fusioni “potrebbero rendere le banche più resilienti agli shock grazie alla maggiore diversificazione degli asset. E consentirebbero alle banche europee di avere modelli aziendali più efficienti, perseguire strategie di crescita e investire nella digitalizzazione”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue, precisando che l’esecutivo Ue “non commenta i singoli casi di consolidamento” come Commerz-Unicredit. “Banche globali più grandi e diversificate andrebbero a vantaggio dell’economia dell’Ue” ma le piccole “continuano a essere essenziali per le economie locali, per la concorrenza e quindi per i depositanti e i consumatori”.

