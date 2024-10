Ue, ‘flessibilità fondi di coesione contro eventi estremi’

agenzia

Proposta per sostenere Paesi su ricostruzione e aiuti immediati

BRUXELLES, 21 OTT – La Commissione europea ha proposto una modifica a tre regolamenti della politica di coesione per garantire ai Paesi membri e alle regioni colpite da maltempo e disastri naturali un accesso più rapido ai fondi Ue per la ricostruzione e gli aiuti immediati. Se la proposta avrà l’approvazione dei 27 e dal Parlamento Ue, i governi potranno disporre di più flessibilità per utilizzare parte dei fondi Ue (Fesr, Fc, Fse+, Feasr) per riparare le infrastrutture e sostenere imprese e agricoltori. L’Ue prevede in particolare un aumento dell’anticipo agli Stati, maggiore copertura e un accesso più rapido alle risorse.

