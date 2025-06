Ue, l’Italia è tra i Paesi più esposti ai rischi climatici

agenzia

Le Pmi sono particolarmente vulnerabili

BRUXELLES, 04 GIU – “L’Italia è tra gli Stati membri dell’Ue più esposti ai rischi climatici. I costi annuali dei cambiamenti climatici per le infrastrutture in Italia sono elevati. Le Pmi sono particolarmente vulnerabili, poiché gli eventi climatici hanno un impatto significativo sulla loro produttività e competitività”. Lo scrive la Commissione europea in uno dei documenti che compongono il Pacchetto di primavera del Semestre europeo.

