Ue, ‘revisione target auto per ora appropriata nel 2026’

agenzia

'Il percorso verso stop motori a diesel e benzina è graduale'

BRUXELLES, 24 SET – Il riesame delle norme Ue che fissano lo stop alla produzione di auto a diesel e a benzina nel 2035, fissato nel 2026, “per il momento è appropriato”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, commentando la richiesta dell’Italia di anticipare al 2025 la revisione del regolamento. Il percorso verso il 2035, ha sottolineato il portavoce, deve essere “graduale” e “c’è molto lavoro in corso per creare le giuste condizioni per la transizione”.

