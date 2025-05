Ue taglia stima su Pil dell’Italia, +0,7% in 2025, +0,9% in 2026

agenzia

Deficit in calo fino al 2026, debito in trend di crescita

BRUXELLES, 19 MAG – La Commissione europea nelle previsioni di primavera ha tagliato le attese di crescita del Pil italiano allo 0,7% nel 2025 e allo 0,9% nel 2026. Nelle previsioni di autunno stimava una crescita dell’1% per quest’anno e dell’1,2% per il prossimo. La Commissione prevede che il deficit italiano continui a scendere dal 3,4% del Pil nel 2024 al 3,3% nel 2025 e al 2,9% nel 2026. Il rapporto del debito sul Pil è invece destinato ad aumentare secondo Bruxelles, trainato dall’impatto ritardato dai bonus casa accumulati nel disavanzo fino al 2023, per salire dal 135,3% del 2024 al 136,7% nel 2025 e al 138,2% nel 2026.

