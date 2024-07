Uif, nel 2018-2022 valore riciclaggio tra 1,5% e 2% Pil

agenzia

Serata,'25-35 miliardi.106mila aziende potenzialmente criminali'

ROMA, 31 LUG – La Uif, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia “stima il valore del riciclaggio in Italia per il periodo 2018-2022 attorno all’1,5-2,0% del Pil, corrispondenti a circa 25-35 miliardi di euro”. Lo ha detto Enzo Serata, direttore della stessa Uif in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Secondo un’altra ricerca dell’Unità, “oltre 106.000 aziende, pari a circa il 2% del totale di quelle iscritte al Registro delle imprese nel periodo 2005-2020, sono risultate potenzialmente prossime a contesti di criminalità organizzata”. Il responsabile della Uif ha precisato inoltre che le stime annuali confermano che il fenomeno del riciclaggio è “pro-ciclico”, ossia coerente con l’andamento della congiuntura economico finanziaria”.

