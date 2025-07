Uil, è un giorno importante, rinnovato il ccnl somministrazione

agenzia

Buonomo: 'per il contratto una lunga estenuante trattativa'

ROMA, 22 LUG – “Questo è un contratto che arriva dopo due anni di lunga estenuante trattativa e che è stato rappresentato dai lavoratori e lavoratrici in più di 600 assemblee nei luoghi di lavoro e quindi sicuramente è un contratto che cambia rispetto ai diritti e le tutele che devono essere riconosciuti ai lavoratori e lavoratrici della somministrazione”. Lo afferma la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo, a margine della firma del contratto collettivo nazionale del settore delle agenzie per il lavoro con Assolavoro. “Siamo riusciti a sottoscrivere questo contratto oggi soprattutto impegnandoci di più rispetto a diritti quali la formazione, maggiore attenzione nei confronti delle donne, ma anche la salute e la sicurezza che per noi, come Uil e come Uil Temp, è una delle battaglie fondamentali”, aggiunge la dirigente della Uil. “Questo è un contratto nel quale investiamo tutte le nostre energie per cercare di fare in modo che la flessibilità non sia scambiata con la precarietà. Quindi – conclude – per noi questo è un giorno particolarmente importante”.

