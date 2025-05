Umana, il 50% ricollocati riceve contratto tempo indeterminato

agenzia

Report 'Uomo e Impresa', tempo di ricollocazione medio 4,5 mesi

VENEZIA, 27 MAG – Cresce la stabilità nel mercato del lavoro per le persone che trovano un nuovo impiego: oltre la metà (52%) delle persone ricollocate nel 2024 ha firmato un nuovo contratto a tempo indeterminato. Un balzo in avanti rispetto al 38% registrato nel 2023. Inoltre, il 63% delle persone assistite dall’outplacement ha raggiunto una posizione lavorativa di valore analogo e superiore. È la fotografia scattata dall’ultimo report di’ Uomo e Impresa’, la società di outplacement del Gruppo Umana, che da anni analizza le dinamiche del mercato del lavoro in Italia, offrendo un punto di riferimento per aziende e lavoratori in cerca di un nuovo equilibrio professionale. L’indagine evidenzia un tempo di ricollocazione di 4,5 mesi. Secondo il report di Uomo e Impresa, gran parte dei livelli di inquadramento hanno registrato un’accelerazione, una tendenza che riflette un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità. Gli operai, infatti, hanno trovato un nuovo impiego dopo 3,5 mesi (nel 2023 erano 4,1), gli impiegati 3,6 mesi (rispetto ai 3,9 del 2023) e i quadri si sono ricollocati dopo 3,1 mesi (nel 2023 erano 4,2). Quella degli impiegati si conferma la categoria con più candidati alla ricollocazione, con il 37% del totale. Uomo e Impresa registra un aumento dei dirigenti (+35% rispetto al 2023) che scelgono di affidarsi ai consulenti di carriera per il proprio percorso di ricollocazione. La maggior parte dei manager che si sono rivolti a ‘Uomo e Impresa’ provengono da direzione generale, operation e supply chain, aree, secondo l’analisi, in forte difficoltà nell’anno che si è chiuso. Gli over 50 continuano a rappresentare la maggioranza dei candidati in transizione. Nel 2024, il 63% delle persone candidate a una ricollocazione appartiene a questa fascia d’età, in crescita rispetto al 59% del 2023.

