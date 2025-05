Un nuovo inizio per “La Sicilia”: Palella Holdings acquisisce il quotidiano

EDITORIA

Mario Ciancio Sanfilippo cede il giornale e la Domenico Sanfilippo editore Spa all''imprenditore italo-americano Salvatore Palella: un progetto per crescere

Voltare pagina guardando con orgoglio al passato e al presente e proiettandosi con fiducia nel futuro. Palella Holdings acquisisce il quotidiano “La Sicilia”, la società editrice Dse Spa con la relativa quota di Ansa, ed è una svolta non soltanto per questo quotidiano ma per l’editoria siciliana.

Il quotidiano più diffuso dell’Isola e punto di riferimento per milioni di siciliani nel mondo, da ieri passa ufficialmente sotto il controllo di Palella Holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, originario di Acireale e da anni residente negli Stati Uniti, da dove coordina numerose attività imprenditoriali internazionali.

Passaggio di testimone

L’operazione, perfezionata tramite Sicily Investment Fund e la costituzione della nuova società editoriale con Gianluca Spriano nel ruolo di Amministratore Delegato, definisce un passaggio di testimone importante dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio Sanfilippo, che attraverso la Dse ha editato il giornale sin dalla sua fondazione nel 1945 per iniziativa di Domenico Sanfilippo, avvocato e proprietario terriero di Adrano, liberale nel senso più pieno del termine.

Con Mario Ciancio Sanfilippo al timone del quotidiano per 51 anni, nipote del fondatore della testata, figura centrale della stampa italiana anche nei ruoli di presidente della Fieg e vicepresidente dell’Ansa, il quotidiano regionale è stato l’asset strategico di un gruppo editoriale tra i più importanti del Sud Italia.

“La Sicilia”, palestra di giornalismo per firme prestigiose affermatesi in campo nazionale, si è sempre distinta per autorevolezza e indipendenza, come sottolineato recentemente anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario del quotidiano.

Nuova fase di sviluppo

La nuova proprietà guidata da Salvatore Palella mira ora a portare il giornale in una nuova fase di sviluppo, mantenendo e valorizzando il forte legame identitario con la Sicilia, ma al contempo ampliandone la presenza nazionale e internazionale. Particolare attenzione verrà dedicata al potenziamento tecnologico, con una nuova App e un posizionamento innovativo del prodotto editoriale sulle diverse piattaforme, sfruttando il brand Sicilia – peraltro coincidente con il nome della testata – noto in tutto il mondo e creando così un ponte ideale con i milioni di siciliani residenti all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

L’acquisizione non si limita al settore editoriale. che ricomprende una quota dell’Ansa: il gruppo Palella Holdings prevede infatti importanti investimenti nel patrimonio immobiliare acquisito, fra cui la Centrale del Latte di Catania, iconica realtà cittadina presente nel portfolio della Dse, destinata a un significativo rilancio secondo una filosofia di valorizzazione e riuso. La stessa logica ispira anche la scelta della nuova sede del quotidiano in un prestigioso immobile nella zona residenziale di Catania, che diverrà il simbolo della nuova era editoriale e culturale della testata.