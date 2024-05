Un podcast di Mediobanca per raccontare Cuccia e altri banchieri

agenzia

Nella serie 'Comunità sottili' 70 anni di storia italiana

MILANO, 11 MAG – Un podcast di Mediobanca per raccontare Enrico Cuccia. E non solo. Per spiegare chi erano davvero Cuccia, ma anche Raffaele Mattioli, Amadeo Peter Giannini e altri nomi di banchieri e economisti più o meno noti, la banca milanese si è affidata a Ferruccio de Bortoli, oggi presidente della Fondazione Corriere della Sera, per una serie di podcast in dialogo con personalità che questo mondo lo hanno vissuto o studiato, come Giorgio La Malfa, Giovanni Farese, Pierluigi Ciocca, Marco Magnani e Giorgio Chiarva, portando l’ascoltatore alla scoperta di alcuni dei materiali custoditi nell’archivio storico di Mediobanca. ‘Comunità Sottili’ si chiamano i podcast voluti da Mediobanca in collaborazione con Chora Media. Dietro ai banchieri e agli economisti raccontati nella serie c’è molto di più della fondazione o della dirigenza di istituti bancari. C’è infatti una comunità, una comunità sottile appunto, accomunata da interessi, cultura e obiettivi che ha segnato la storia degli ultimi settant’anni in Italia e non solo. I protagonisti della serie non amavano parlare e far parlare di sé, avevano fatto della discrezione quasi una religione ma coltivavano la passione per la lettura e la scrittura, la letteratura e l’arte. La loro visione e la loro credibilità ha così travalicato il ‘semplice’ ruolo di guida delle banche cui il loro nome è associato e contribuito a determinare gli assetti economici, sociali e politici della loro epoca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA