Un webinar in Sicilia sulle misure per l’innovazione nel Pr Fesr 21/27

Attualità

L'appuntamento è promosso per martedì 23 dalla conferenza regionale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d'intesa con l'assessorato alle Attività produttive

La conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Regione Siciliana ha promosso un webinar per martedì 23 settembre su “Le misure per l’innovazione nel Pr Fesr 21/27”. L’appuntamento, dalle 15 alle 19, è stato organizzato d’intesa con l’assessorato regionale alle Attività produttive. A portare i saluti saranno Maurizio Attinelli, coordinatore della conferenza regionale commercialisti, ed Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione (nella foto da sinistra Attinelli e Tamajo).