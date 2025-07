Una miniera diventa ecosistema, nelle gallerie un Data Center

agenzia

Il progetto a Montecitorio, modello innovazione e sostenibilità

MILANO, 31 LUG – Era una miniera, da cui si estraeva scaglia rossa, scisti neri e dolomia per i propri prodotti per l’edilizia, ora è un ecosistema. Le gallerie della Tassullo, storico gruppo trentino, ospitano magazzini di mele, vino e formaggio e presto diventeranno la casa di un datacenter di ultima generazione. Il progetto è stato presentato a Montecitorio da Roberto Covi, ceo di Tassullo. “E’ un ecosistema di collaborazione e crescita sostenibile, una rete di connessioni tra aziende, istituzioni e comunità locali – spiega Covi – Tassullo, infatti, progetta le proprie attività estrattive quotidiane affinché gli spazi minerari che ne derivano possano trasformarsi in spazi ipogei su misura, acquisire una nuova destinazione d’uso e accogliere altre aziende che, come noi, credono in un futuro più sostenibile. Ad oggi custodisce circa 2,5 milioni di bottiglie del brand premium Altemasi Trento Doc di Cavit, 40.000 tonnellate di mele Melinda e 1200 forme di formaggio Trentingrana mentre procedono i lavori per la realizzazione di Intacture, il primo data center civile in Europa all’interno di una miniera attiva, progettato da Trentino Data mine (partenariato pubblico-privato costituito da Università degli Studi di Trento, Gpi, Covi Costruzioni, Dedagroup Istituto Atesino di Sviluppo). Con una temperatura costante di circa 12 gradi e la totale assenza di infiltrazioni d’acqua, gli ambienti di Tera presentano le condizioni ideali per lo stoccaggio ma la roccia, che funge da isolante naturale, è anche riduzione dei costi energetici, risparmio di territorio di superficie dedicato a magazzini e capannoni; vantaggi ambientali dovuti all’assenza di smaltimento di prodotti legati alla filiera della refrigerazione; incremento della sicurezza fisica (sismica, idrogeologica) e con una naturale protezione elettromagnetica, spiegano i tecnici. “Uno straordinario progetto che coniuga sostenibilità, innovazione e tecnologia. Il vostro modello dimostra che nelle profondità del sottosuolo, un tempo lasciate inutilizzate, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, territorio e ricerca, si generano nuovi investimenti meritevoli anche di un cofinanziamento nell’ambito del Pnrr. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy apprezza il valore della vostra soluzione, in cui eccellenza industriale, rispetto per l’ambiente e rigenerazione del patrimonio promuovono l’immagine della nuova manifattura italiana, fondata sull’integrazione tra produzione, competitività e responsabilità sociale” è il messaggio che ha fatto arrivare il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

