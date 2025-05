Una moneta per celebrare i 160 anni della Guardia costiera

agenzia

Poligonale a 16 lati che ricordano ogni decennio di storia

ROMA, 09 MAG – Una moneta poligonale a 16 lati, ciascuno dei quali per ricordare ogni decennio dalla costituzione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale d’Italia, con la firma del Regio decreto n. 2438 da parte di Re Vittorio Emanuele II. Il significato è racchiuso nel logo commemorativo del 160° anniversario che si fonde con i simboli iconici di elicotteri, motovedette e soccorritori, i mezzi attraverso i quali la Guardia costiera garantisce la sicurezza dei nostri mari. La moneta è una bimetallica Fior di Conio da 6 euro, un valore nominale utilizzato per la prima volta nelle emissioni di quest’anno, anche per sottolineare il valore storico delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. La moneta, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata realizzata dall’artista-incisore Marta Bonifacio e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il conio è stato presentato l’8 maggio a Palazzo Pitti insieme al francobollo celebrativo del 160° anniversario dall’Istituzione delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA