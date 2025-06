agenzia

Coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

ROMA, 17 GIU – Una moneta per celebrare “Il Cielo” di Renato Zero. Un omaggio a un brano tra i più amati e conosciuti della musica italiana. Continua così la Serie Canzoni Italiane della collezione numismatica 2025. La moneta dedicata a “Il Cielo”, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è stata realizzata dall’artista incisore Silvia Petrassi. La moneta è in argento rodiato 925‰ con finitura Fior di Conio, dal valore nominale di 5 euro. L’effetto ottenuto tramite la rodiatura richiama l’aspetto di un disco in vinile, sul quale è riportato in microincisione l’intero testo della canzone. Sul rovescio, invece, si trova la veduta azzurra del cielo sopra l’isola di Ventotene, dove Renato Zero racconta di aver avuto l’ispirazione per scrivere la canzone. Un’isola che da giovane frequentava spesso e, per questo, rappresentata sullo sfondo del mare sovrastato dalla sagoma stilizzata del cantautore.

