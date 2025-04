Unicredit, non chiaro il merito prescrizioni all’Ops su Bpm

agenzia

La banca valuterà l'impatto sulla società e sull'operazione

MILANO, 19 APR – Unicredit ha reso noto di aver ricevuto copia “dell’approvazione Golden Power” relativamente all’offerta pubblica di scambio promossa su Banco Bpm. L’offerta è approvata con “prescrizioni il cui merito non è chiaro” e dunque “UniCredit si prenderà il tempo necessario per valutare la fattibilità e l’impatto delle prescrizioni sulla società, sui suoi azionisti e sull’operazione di M&A, relazionandosi, se del caso, con le autorità competenti”. La decisione è arrivata al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera all’operazione con alcune prescrizioni. I paletti riguarderebbero la situazione le sedi e il perimetro dell’eventuale cessione di sportelli e l’uscita di Unicredit dalla Russia in tempi molto rapidi.

