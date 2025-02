Unicredit può rinunciare a Bpm se cambia offerta su Anima

agenzia

Il gruppo di Orcel lo precisa dopo le modifiche sul prezzo

MILANO, 17 FEB – “Un incremento del prezzo dell’Opa su Anima” da parte di Banco Bpm “e la rinuncia, in tutto o in parte delle condizioni dell’offerta o anche ad una sola di esse potrebbe determinare la risoluzione o l’inefficacia” dell’ops da parte di Unicredit su Piazza Meda. Lo scrive in una nota il gruppo di Piazza Gae Aulenti dopo che il Banco ha alzato il prezzo dell’offerta su Anima.

