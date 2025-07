Unicredit record, utile semestre a 6,1 miliardi, alza guidance

agenzia

Il trimestre batte le stime. Ricavi core a 5,9 miliardi

MILANO, 23 LUG – Unicredit mette a segno un primo semestre record con un utile di a 6,1 miliardi di euro. Il risultato del secondo trimestre è di 3,3 miliardi sopra le stime. L’attesa degli analisti era oltre i 2,5 miliardi di euro. I ricavi core sono aumentati anno su anno a 5,9 miliardi di euro. Unicredit alza la guidance sul 2025 migliorandola su tutta la linea con un utile netto previsto di circa 10,5 miliardi. Migliorata anche guidance sulle distribuzioni a valere sul 2025 che sarà di almeno 9,5 miliardi, di cui almeno 4,75 miliardi in dividendi in contanti. “Questa eccezionale performance nel primo semestre, insieme a ulteriori leve per una crescita futura, ci ha permesso di alzare le nostre guidance per il 2025 e le ambizioni per il 2027”, afferma l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel. “Prevediamo – aggiunge – almeno 30 miliardi di distribuzioni totali agli azionisti di cui almeno 15 miliardi in dividendi in contanti dal 2025 al 2027. Guardiamo al futuro con fiducia”.

