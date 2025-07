Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm

agenzia

Condizione autorizzazione Golden Power non è soddisfatta

MILANO, 22 LUG – Il consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell’offerta per Banco BPM, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta. Lo si legge in una nota. I vertici di Bpm hanno privato i propri azionisti del “dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti”, evidenzia Unicredit. La mia responsabilità principale è di “agire nel migliore interesse di UniCredit e dei nostri azionisti”, afferma Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. “La continua incertezza – aggiunge – sull’applicazione delle prescrizioni del Golden Power non giova a nessuno dei due. Abbiamo quindi deciso di ritirare la nostra offerta”. Il processo di offerta “deviato e la continua incertezza hanno reso questa situazione insostenibile. Pertanto, oggi abbiamo ritirato la nostra offerta”, evidenzia il presidente Pietro Carlo Padoan.

