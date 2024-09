Unicredit ritrova quota 37 euro in borsa, risale Commerzbank

agenzia

I titoli rimbalzano dopo scivolone per il no tedesco alle nozze

MILANO, 24 SET – Unicredit risale in borsa sopra la soglia dei 37 euro e Commerzbank si riprende dallo scivolone della vigilia per il ‘no’ del governo di Berlino alla fusione tra i due istituti. Il gruppo guidato da Andrea Orcel guadagna il 2,06% a 37,49 euro, dopo aver ceduto il 3,3% a 36,79 euro il giorno prima. Risale anche Commerzbank (+1,69% a 15,03 euro), che ieri aveva perso il 5,68% a 14,78 euro. Per oggi sono in programma il consiglio di sorveglianza e quello di gestione dell’Istituto tedesco nell’omonima torre di 56 piani a Francoforte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA